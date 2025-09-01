"لم تُنكر".. ماذا قالت الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة؟

كتب- أحمد عادل:

تستمع النيابة العامة بالقاهرة، إلى أقوال الراقصة "بوسي" في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام.

وأقرت الراقصة "بوسي" أمام الأجهزة الأمنية بنشرها للفيديوهات الخادشة أثناء الرقص بملابس مثيرة عبر حسابتها على منصات لتحقيق أرباح مالية.

وأكدت التحريات أن الراقصة بوسي نشرت فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها وهي تؤدي رقصات بملابس وطرق اعتبرتها التحريات خادشة للحياء العام ومنافية للآداب.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت ضبط راقصة تُدعى "بوسي" لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها وهي تؤدي رقصات بملابس خادشة للحياء العام ومنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها.