كتب -علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة الإسماعيلية، لمحاولتهما جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة بقيمة مالية تقدر بـ 255 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهمين بمحاولة جلب شحنات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما أكثر من 3 أطنان من مخدر الهيدرو، وقُرابة طن من مخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.