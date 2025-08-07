إعلان

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تقسيط المخالفات المرورية في شهر أغسطس

10:21 م الخميس 07 أغسطس 2025

النيابة العامة

كتب ـ محمد الصاوي:

أصدرت النيابة العامة بيانا أعلنت خلاله عن استمرار تفعيل البروتوكول التعاون بين النيابة العامة وبنك مصر لتقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، خلال شهر أغسطس الجاري، بمناسبة بدء العام الدراسي، وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأضافت النيابة في بيانها، اليوم الخميس؛ يتيح البروتوكول لحاملي بطاقات ائتمان بنك مصر سداد قيمة المخالفات المرورية بنظام التقسيط، دون تحمُّل أي فوائد أو مصاريف إدارية طوال شهر أغسطس، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين من حاملي بطاقات ائتمان بنك مصر الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، كما تؤكد استمرار جهودها في تعميم التجربة بالتعاون مع باقي البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، دعمًا للتيسير على المواطنين في سداد المستحقات المالية.

