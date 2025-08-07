بفيديوهات خادشة وحشيش وسلاح.. سقوط صانع محتوى جديد

القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الأمن القبض على صانع محتوى معروف بالمنيا؛ لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وضُبط بحوزته سلاح نارى غير مرخص وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

يأتي ذلك فى إطار ورود عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة تمثل خروجاً على الآداب العامة وتحرض على الفسق والفجور وتمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.