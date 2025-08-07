إعلان

تفاصيل اتهام عاطل بالشروع في قتل طفل بالمرج

03:03 م الخميس 07 أغسطس 2025

تعبيرية

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل لاتهامه بالشروع في قتل طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، والتسبب بإحداث عاهة مستديمة به بدائرة قسم شرطة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج إخطارًا من المستشفى العام يفيد باستقباله طفل مصاب بجرح طولي في منطقة الوجه على إثر تلقيه طعنة من سلاح أبيض.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبسؤال الطفل المجني عليه قرر أنه أثناء ذهابه لشراء بعض الأغراض التي طلبتها منه والدته اعترض طريقه شاب ثم تشاجر معه دون إبداء أي أسباب، ثم قام المتهم بإخراج سلاح أبيض من جيبه وشق به وجهه.

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد بأقوال الطفل المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب سبه الطفل ورد الأخير عليه، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الشروع في قتل طفل المرج نيابة المرج
