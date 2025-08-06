كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذ حملات مرورية مكثفة على الطرق والمحاور بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 112,281 مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها: السير دون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 2,367 سائقًا، وتبيّن تعاطي 177 حالة منهم للمواد المخدرة.

وشهد الطريق الدائري الإقليمي انتشارًا مكثفًا للحملات المرورية، حيث تم ضبط 1,166 مخالفة متنوعة، وفحص 235 سائقًا، ثبت تعاطي 13 منهم للمواد المخدرة. كما تم القبض على 12 محكومًا عليهم صادر بحقهم 19 حكمًا قضائيًا، إضافة إلى التحفظ على 3 مركبات مخالفة لقوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، في إطار مواصلة الجهود لتحقيق الأمن المروري.