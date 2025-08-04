وزير الداخلية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ | فيديو وصور

كتب- علاء عمران:

أدلى وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد الوزير أن جميع أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن ومستقر.

وأوضح أن جميع المحافظات تشهد استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ودون معوقات.

يُذكر أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، وذلك في أول أيام التصويت داخل مصر، والمقرر استمراره على مدار يومين متتاليين.

ويتنافس في الانتخابات 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، من بينهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، إلى جانب قائمة واحدة في كل من دوائر نظام القوائم، تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر".

ويُجرى التصويت داخل 8,286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، لتيسير وصول الناخبين إلى لجانهم، وذلك تحت إشراف نحو 10 آلاف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2,500 قاضية يباشرن مهامهن خارج محل إقامتهن.