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7 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة

10:21 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

ضبط 7 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة

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كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (7 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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