كتب- أحمد أبو النجا:

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع اللجان الفرعية المخصصة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والبالغ عددها 8825 لجنة على مستوى الجمهورية، جاهزة بالكامل لاستقبال الناخبين، مشددًا على توفير جميع الاحتياجات اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأوضح بنداري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بمتابعة فتح اللجان على مستوى الجمهورية لحظة بلحظة، مضيفًا أن جميع المستلزمات من صناديق اقتراع، وسواتر، وأوراق اقتراع، متاحة بالكامل داخل مقار اللجان، فضلًا عن توفير أجهزة إلكترونية لأعضاء الهيئات القضائية لتيسير المهام الموكلة إليهم.

وأشار بنداري إلى أن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على مدار الساعة لمتابعة العملية الانتخابية، ويتم التواصل الفوري مع رؤساء اللجان العامة والفرعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لضمان سرعة التدخل وحل أي مشكلة قد تواجه سير الانتخابات.

وكشف بنداري عن وجود بعثات دولية لمتابعة عمل اللجان الفرعية داخل محافظتي القاهرة والجيزة بشكل خاص، وذلك ضمن إطار الشفافية التي تلتزم بها مصر لضمان نزاهة وحيادية الانتخابات، إلى جانب التنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختلفة لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك تنسيقًا دائمًا مع مختلف جهات الدولة لتسهيل وصول المواطنين إلى مقار اللجان، وتذليل أية عقبات أمام المشرفين وأعضاء اللجان الفرعية، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم من القضاة المغتربين الذين يأتون من محافظات متعددة للإشراف على الاقتراع.

تُعد الهيئة الوطنية للانتخابات الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة جميع العمليات الانتخابية في مصر، بما في ذلك الاستفتاءات، وتتمتع بالاستقلال الكامل طبقًا للدستور المصري، كما تتولى الإشراف القضائي الكامل لضمان نزاهة الانتخابات واحترام إرادة الناخبين.