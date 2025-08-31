إعلان

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالمريوطية

07:20 م الأحد 31 أغسطس 2025

أسعاف-أرشفية

كتب- محمود الشوربجي:

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بالمريوطية، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق في المريوطية بوقوع حادث مروري، وانتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

بالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى لانقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن ذلك إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

حادث انقلاب ميكروباص حادث مروري الاسعاف إصابة 7 أشخاص
