استغلوا براءة الأطفال في التسول.. النيابة تأمر بحبس متهمين بالقاهرة

06:00 ص السبت 30 أغسطس 2025

حبس عاطلين لاتهامهما بتكوين تشكيل إجرامي

كتب- صابر المحلاوي:

تجري جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق مع عاطلين لاتهامهما بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق مصر الجديدة والنزهة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول نشاطهما، وفحص أدوار كل منهما في الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث ألقت القبض على المتهمين – وهما من أصحاب المعلومات الجنائية – أثناء استغلالهما 4 أطفال أحداث في بيع السلع واستجداء المارة، وذلك في دوائر أقسام مصر الجديدة والنزهة.

وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، اعترفا بممارسة النشاط الإجرامي بغرض التربح غير المشروع، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أمرت النيابة بتسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، وإيداع من تعذر الوصول إلى ذويه في دور الرعاية المختصة.

