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خلافات الميراث تشعل مشاجرة بالسلاح بين شقيقين بالشرقية

08:16 م الأحد 03 أغسطس 2025

الطرف الثاني

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين شخص مصاب بجرح بالرأس وشقيقه مالك مكتب عمالة ورحلات وابنه جميعهم مقيمين بذات الدائرة؛ بسبب خلافات بينهم حول الميراث، تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بعصا وسلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها.

أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزتهما العصا والسلاح الأبيض المستخدمان فى الواقعة، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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