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رفع 37 سيارة ودراجة نارية مهملة في شوارع القاهرة والجيزة

11:10 ص الأحد 03 أغسطس 2025

متروكة ومتهالكة في الشوارع

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كتب - علاء عمران:

كثّفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها الميداني بالشوارع والميادين، وأسفرت حملاتها عن رفع 37 سيارة ودراجة نارية مهملة ومتروكة، حفاظًا على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

كما شنت إدارة مرور الجيزة حملات موسعة لرصد المخالفات ورفع المركبات المتروكة والدراجات المهملة من الطرق، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، والأجهزة الأمنية، وشرطة المرافق، وممثلي الجهات المعنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري وإزالة المعوقات من الشوارع.

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