إعلان

"عجنوا بعض ضرب".. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة عنيفة بالشرقية| فيديو

04:50 م الجمعة 29 أغسطس 2025

المتهمون في واقعة المشاجرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبيّن أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكوّن من 3 أشخاص، وطرف ثان يضم شخصين أحدهما مصاب بجرح في الرأس، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وأوضحت التحقيقات أن سبب الواقعة خلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى تعدٍّ متبادل باستخدام قطع معدنية.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط أطراف المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة الشرقية بلبيس قطع معدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان