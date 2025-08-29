"عجنوا بعض ضرب".. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة عنيفة بالشرقية| فيديو



كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبيّن أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكوّن من 3 أشخاص، وطرف ثان يضم شخصين أحدهما مصاب بجرح في الرأس، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وأوضحت التحقيقات أن سبب الواقعة خلافات حول أولوية المرور، تطورت إلى تعدٍّ متبادل باستخدام قطع معدنية.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط أطراف المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.