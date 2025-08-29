فيديو مُرعب.. طفل يقود سيارة نقل ويهدد حياة المواطنين في أسيوط

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طفلًا يقود سيارة نقل في محافظة أسيوط، مما عرّض حياته والمواطنين للخطر.

وتوصلت التحريات إلى السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبيّن أنها سارية التراخيص، فيما تبين أن قائدها وقت الواقعة طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، وكان برفقته آخر عمره 12 عامًا، يقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط.

وباستدعاء والد أحدهما، وهو يعمل سائقًا، أقر بعلمه بقيادة نجله للسيارة. وقد تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها ومرافقه ومالكها.