النيران تلتهم شقة في برج بالزيتون

10:11 م الخميس 28 أغسطس 2025

حريق شقة - أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في شقة سكنية بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الزيتون، مما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه وسط حالة من القلق بين الأهالي.

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقا بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بالدور الثامن في برج "بيت العز" التابع لقسم شرطة الزيتون.

العقار مكوَّن من 12 طابقًا، ودفعت قوات الإطفاء بثلاث سيارات مطافئ إلى موقع الحادث.

تمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها لبقية الوحدات السكنية، ولم يُسفر الحادث عن وقوع أي إصابات وجارٍ تحديد أسباب اندلاع الحريق من قِبل المعمل الجنائي.

حريق حريق شقة برج الزيتون القاهرة الحماية المدنية
