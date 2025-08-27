كتب- صابر المحلاوي:

مع تزايد جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح اللجوء إلى مباحث الإنترنت السبيل الأمثل لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وتتيح وزارة الداخلية أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، سواء عبر الهاتف أو الإنترنت أو من خلال الحضور الشخصي.

الطريقة الأولى: الاتصال المباشر

يمكن للمواطنين تقديم بلاغاتهم عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عبر الأرقام (0224065051 – 0224065052)، أو من خلال الخط الساخن رقم 108 التابع لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

الطريقة الثانية: البلاغ الإلكتروني

أتاحت وزارة الداخلية عبر بوابتها الرسمية على شبكة الإنترنت خدمة تقديم بلاغات خاصة بجرائم تقنية المعلومات، بما يسهل على المواطنين الإبلاغ دون الحاجة للانتقال.

الطريقة الثالثة: التوجه المباشر

يمكن للمواطن التوجه إلى وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية، أو إلى إدارات مباحث الإنترنت المنتشرة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

أوراق وإثباتات مطلوبة

أكدت الأجهزة الأمنية أنه يجب على المواطن اصطحاب بطاقة الرقم القومي، إلى جانب أي أدلة صورية أو إلكترونية (رسائل – صور – محادثات – روابط) تثبت الواقعة، لتسهيل عملية فحص البلاغ وملاحقة الجناة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تمثل خطرًا متزايدًا على أمن الأفراد والمجتمع، والتأكيد على أن القانون يجرّم أفعال الابتزاز والنصب عبر الإنترنت بعقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة.