"نيفين" تطلب خُلع زوجها: "سرق مصاريف المدرسة وراح يصيف مع صحابه"

كتبت - نور العمروسي:

أقامت "نيفين. ب"، 40 عامًا، مدرسة، دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجها "أحمد. ع"، 46 عامًا، مدرس، متهمة إياه بالإهمال والاستيلاء على أموال مصروفات أولادهما الدراسية للإنفاق بها على رحلة صيفية مع أصدقائه.

وقالت نيفين في دعواها، التي حملت رقم 1013 لسنة 2025، إنها تزوجت منذ 10 سنوات ورُزقت بطفلين، إلا أن حياتها تحولت إلى سلسلة من المعاناة بسبب عدم تحمّل زوجها المسؤولية، على حد قولها.

وأضافت: "زوجي يعطيني نصف مرتبه فقط شهريًا، وأتحمل أنا باقي نفقات المنزل والأولاد بالكامل، كل ما الأولاد يطلبوا منه حاجة، يرد عليهم: "قولوا لماما"، وحتى عندما اشترى لهم ملابس، يطالبني بأن أشتري له هو أيضًا".

استطردت الزوجة قائلة: "وصلت لمرحلة أني أتوقع سداد مصاريف المدرسة للأطفال، "لما قبضت الجمعية اللي قكنت عملاها، وضعت الفلوس في الدولاب وزوجي كان عارف أنها لمصاريف المدرسة، وفوجئت به يخبرني أنه سيسافر مع أصدقائه للمصيف، وبعد رجوعه اكتشفت أن المبلغ المالي قد اختفى، وحينما سألته أخبرني بمنتهى البساطة"أخدتها وصيفت بيها"".

واختتمت نيفين حديثها قائلة: "مش قادرة أكمل حياتي مع شخص مستهتر، لا بيصرف، ولا بيهتم، ولا بيقدر المسؤولية، وذهبت بأولادي إلى منزل أهلي، ورفعت دعوى خلع أمام المحكمة."

ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.