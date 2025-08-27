كتب- أحمد أبو النجا:

في إطار مبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي الخاصة برصد وتحليل وتلقي بلاغات المواطنين حول المقاطع المصوَّرة المنتشرة في مختلف ربوع الجمهورية، والتي قد تتضمن محتوى يُجرَّم قانونًا، وذلك عبر المركز الإعلامي للنيابة العامة من خلال الرقم المُعلن على الصفحات الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي منذ مطلع شهر مايو الماضي.

وقالت النيابة في بيان لها، الأربعاء، إن هذه المبادرة، ومنذ إطلاقها، أثمرت عن تفاعل إيجابي واسع من جموع المواطنين، انعكس في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، وأسهم في ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية، وإطلاق رسائل تحذيرية واضحة تؤكد ضرورة الالتزام بالسلوك المنضبط في الطرق والأماكن العامة.

وأكدت النيابة العامة أن أي تجاوزات قانونية ستكون محل رصد ومساءلة، سواء ضُبطت عبر قنوات الإبلاغ المعتادة، أو رُصدت من خلال كاميرات المراقبة، أو وُثِّقت بواسطة المقاطع المصوَّرة التي تُسجَّل غالبًا حال ارتكاب تلك الأفعال.

وأشادت النيابة العامة بالسلوك الإيجابي الذي انتهجه المواطنون في الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع، لما كان له من أثر بالغ في الحد من التجاوزات بالطرق والأماكن العامة، مؤكدة ضرورة الاستمرار في هذا النهج البنَّاء، مع الاكتفاء بالإبلاغ عبر المنظومة المشار إليها، دون نشر المقاطع على صفحات التواصل الاجتماعي، لما قد يُشكِّله هذا النشر من جريمة بحق الناشر، فضلًا عن تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري.

