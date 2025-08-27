"مشاجرة انتهت بجريمة".. مسن يقتل زوجته ويصيب ابنته بالمرج (تفاصيل)

كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة قتل مسن لزوجته وطعن ابنته بسلاح أبيض "سكين" في منطقة المرج.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليها كانت ترغب في ترك منزل الزوجية رفقة ابنتها بسبب خلافات أسرية، وعلى إثر ذلك نشبت مشاجرة بينها وبين المتهم لرفضها العودة للعيش معه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استل سلاحًا أبيضًا "سكين" وسدد لزوجته عدة طعنات أودت بحياتها، بينما أصيبت نجلته بطعنة واحدة، وتم نقلها لتلقي العلاج اللازم.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته وطعن ابنته في المرج، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتشريح جثمان المجني عليها لبيان سبب الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين مسن وزوجته، قام على إثرها المتهم بقتل زوجته. وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم أقدم على طعن زوجته وأصاب ابنته بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

