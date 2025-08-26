كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس المتهم بالتعدي على طفلة بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد عرض الضحية على الطب الشرعي للوقوف على حقيقة تعرضها للاعتداء من عدمه.

كما استعجلت جهات التحقيق تحريات رجال المباحث في واقعة تعرض صغيرة 5 سنوات لهتك العرض من تاجر 52 سنة، للوصول إلى صحة ارتكابه للواقعة من عدمه.

وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل المتهم مرتكب الواقعة، للوقوف على استدراجه للمجني عليها من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان المدة التي قضاها المتهم صحبة الضحية داخل منزله.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما أقدم تاجر يبلغ من العمر 52 سنة، على هتك عرض صغيرة تبلغ من العمر 5 سنوات داخل شقته السكنية بمدينة 5 أكتوبر بالحي السادس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وحسب رواية دفاع المجني عليها، فإن المتهم يعمل بالتجارة، مقيم بمنزل مجاور لمسكن الضحية، واستغل لهوها بمفردها بالشارع الساعة 12 ليلًا، واستدرجها بحجة شراء بعض الحلوى لها، ودلف بها إلى منزله قاصدًا هتك عرضها.

وأشار إلى أن الفتاة استغاثت بوالدتها عقب تعرضها للاعتداء، ما دعا الأخيرة إلى تحرير محضر بقسم شرطة ثالث أكتوبر، ونجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.