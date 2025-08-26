إعلان

صدمة في الوراق.. أم تستعين بجيرانها لإدخال ابنها مصحة إدمان فسقط جثة هامدة

05:47 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

صرخة أم تتحول إلى مأساة، خططت لإنقاذ ابنها المدمن لكن محاولتها انتهت بجثمان فلذة كبدها وبه كدمات تغطي جسده، ودموع أم لا تصدق أن النهاية كانت بهذه القسوة.

في منطقة الوراق، حضرت ربة منزل في الستين من عمرها إلى مكتب رئيس المباحث، لتبلغ عن وفاة ابنه الثلاثيني.

الأم أوضحت في بلاغها أن المتوفى كان مدمنًا للمواد المخدرة، واعتدى عليها بالضرب طالبًا مبلغًا ماليًا لشراء المخدرات.

وعندما رفضت، جدد الاعتداء عليها بعنف، ما دفعها للاستعانة بشخصين من جيرانها لإدخاله إحدى مصحات علاج الإدمان.

وخلال محاولة الجارين السيطرة عليه، قاومهما بشدة، فاعتدى الاثنان بعليه بالضرب للسيطرة على حالته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث.

الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين، وبدأت التحقيقات لكشف تفاصيل الواقعة كاملة.

