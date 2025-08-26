بحشيش وأفيون.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو بصفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع ، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطها بالإسكندرية وتبين أن لها معلومات جنائية وبحوزتها كمية من المواد المخدرة (حشيش – أفيون).

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطى، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.