الداخلية تضبط 1372 قضية متنوعة و1116 مخالفة كهرباء خلال 24 ساعة

12:06 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

سرقة تيار كهربائي

كتب – علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتحقيق الأمن ومواجهة جميع أشكال الخروج على القانون، في إطار الاستراتيجية التي تعتمد على تنفيذ الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية وضبط مرتكبي الجرائم.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نفذت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات موسعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

نفذت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت الجهود عن ضبط 1372 قضية متنوعة.

تمكنت الإدارة من ضبط 1116 قضية سرقة تيار كهربائي، إلى جانب مخالفات لشروط التعاقد.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية المُكبرة بجميع المحافظات لضبط الخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

الحملات الأمنية وزارة الداخلية مخالفة كهرباء
