6 مصابين في انقلاب حافلة ركاب بمنشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب حافلة ركاب بطريق منشأة القناطر برطس شمال قطاع أكتوبر مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند ميزان بسكول.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام أتوبيس مع سيارة ربع نقل اتجاه برطس مما أسفر عن سقوط 6 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى الوراق للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.