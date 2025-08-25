إعلان

6 مصابين في انقلاب حافلة ركاب بمنشأة القناطر

07:33 م الإثنين 25 أغسطس 2025

الحافلة المنكوبة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب حافلة ركاب بطريق منشأة القناطر برطس شمال قطاع أكتوبر مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند ميزان بسكول.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام أتوبيس مع سيارة ربع نقل اتجاه برطس مما أسفر عن سقوط 6 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى الوراق للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أتوبيس حافلة ركاب الجيزة منشأة القناطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان