الأمن يكشف حقيقة مشاجرة المرج بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

02:52 م الأحد 24 أغسطس 2025

مشاجرة ارشيفية

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بمنطقة المرج.

وتبين من الفحص أنه لم ترد بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأن المشاجرة وقعت بين طرف أول مكون من عامل وسيدة، وطرف ثان يضم 4 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، بسبب خلافات حول لهو الأطفال.

وخلال المشاجرة، تبادل الطرفان الاعتداء باستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية، دون وقوع إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة الأمن مشاجرة مشاجرة بالأسلحة البيضاء
