ضبط 3 متهمين انتحلوا صفة موظفي كهرباء للنصب على صاحب مصنع بالسلام

02:46 م الأحد 24 أغسطس 2025

المتهمين

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة السلام أول من الأهالي بشأن واقعة نصب على مالك مصنع ملابس أجنبي الجنسية بدائرة القسم.

وتبين من الفحص أن 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، انتحلوا صفة موظفي شركة الكهرباء وأوهموا صاحب المصنع بارتكابه مخالفة سرقة تيار كهربائي ووجود مديونية مالية عليه، ثم طلبوا منه مبلغًا ماليًا نظير التغاضي عن تلك المخالفات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد النصب على مالك المصنع والحصول منه على مبالغ مالية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتحال صفة موظفي كهرباء النصب على صاحب مصنع قسم شرطة السلام أول
