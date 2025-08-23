إعلان

"زهقت منه".. تفاصيل اتهام شاب بقتل شقيقه بالحوامدية

08:25 م السبت 23 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه طعنًا باستخدام آلة حادة بسبب خلافات بينهما.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب على يد شقيقه بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم سدد عدة طعنات لشقيقه بسلاح أبيض أردته قتيلًا في الحال، وتم ضبطه والسلاح المستخدم في الجريمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهما، "زهقت منه ومن مشاكله" فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الطب الشرعي من تقريره.

