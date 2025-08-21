"بودر ودراجة بدون لوحات".. ضبط 4 متهمين بترويج المخدرات بالمرج

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدامهم الدراجة النارية لترويج المخدرات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

خلافات جيرة تنتهي بإطلاق نار وإصابة عامل في السلام

رقص بملابس خادشة.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على الراقصة "نورا دانيال"

"يسير عكس الاتجاه".. ضبط سائق ميني باص عرّض حياته والآخرين للخطر

أول قرار بشأن دعوى مرتضى منصور لإلغاء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر