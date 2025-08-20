إعلان

بـ أسلحة و3 أطنان سولار.. ضبط عنصر إجرامي في أسوان

09:16 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

قبض تعبيرية

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية وتجميع المواد البترولية لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وعُثر بحوزته على بندقية آلية و3 بنادق خرطوش، إضافة إلى كمية من المواد البترولية "سولار" تقدر بنحو 3 أطنان.

وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة بقصد الاتجار، إلى جانب قيامه بتجميع المواد البترولية لبيعها بشكل غير مشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

