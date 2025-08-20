إعلان

ضربة موجعة لتجار السموم.. إحباط تهريب مخدرات وأسلحة بـ350 مليون جنيه في مطروح

11:30 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

المتهمين + المضبوطات

background

كتب- علاء عمران:
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في إحباط محاولة 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لجلب وتهريب كميات ضخمة من المواد والأقراص المخدرة بنطاق محافظة مطروح، بقيمة مالية تُقدَّر بنحو 350 مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يخططون لتهريب تلك الكميات إلى داخل البلاد تمهيدًا لترويجها، حيث جرى تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم.
وأسفرت العملية عن ضبط 160 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، و300 ألف قرص مخدر من عقاري الكبتاجون والترامادول، بالإضافة إلى 5 بنادق آلية و6 بنادق خرطوش.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.

تجار السموم تهريب مخدرات وأسلحة مكافحة المخدرات
