القبض على البلوجر "مداهم" في القليوبية

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانع المحتوى محمد خالد، المعروف بلقب "مداهم"، وذلك أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى منافيًا للآداب والذوق العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية قد تلقت عدة بلاغات ضد المتهم، أفادت بقيامه ببث محتوى غير لائق من خلال حساباته الرسمية، يتعارض مع القيم المجتمعية.

وعلى الفور، تم تحديد مكانه، وانتقل رجال المباحث إلى موقع تواجده، حيث تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.

وتم التحفظ على المتهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.