اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إتاحة خدمة مجانية للاستعلام عن بيانات اللجان الانتخابية للمواطنين المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس.

وتتيح الخدمة عبر الموقع الرسمي للهيئة وتطبيقها الإلكتروني، في إطار جهود تسهيل مشاركة الناخبين وتعزيز التحول الرقمي.

خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات:

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: (من هنــــــــــا).

الضغط على أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي".

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام"، لتظهر مباشرة تفاصيل اللجنة، والتي تشمل:

اسم اللجنة الانتخابية.

رقم اللجنة الفرعية.

عنوان المقر الانتخابي.

موقف الناخب من القيد في الجداول.

خطوات معرفة لجنتك الانتخابية عبر تطبيق الهيئة:

تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات من متجر التطبيقات (Google Play أو App Store).

فتح التطبيق بعد التثبيت، وإدخال رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية.

إدخال كود التحقق الذي يصلك في رسالة نصية على الهاتف.

بعد التحقق، تظهر خانة إدخال الرقم القومي.

كتابة الرقم القومي بدقة، ثم الضغط على "تحقق من الرقم القومي".

يعرض لك التطبيق تفاصيل لجنتك الانتخابية، والتي تشمل:

اسم المدرسة أو المقر الانتخابي.

رقم اللجنة الفرعية.

عنوان اللجنة.

تاريخ التصويت المحدد.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تُتيح هذه الخدمة مجّانًا لجميع المواطنين، بهدف تسهيل المشاركة في الانتخابات وتعزيز الوعي والمشاركة الشعبية.

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