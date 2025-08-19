إعلان

الداخلية تضبط 9 مليون جنيه من تجار العملة

12:09 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

تجار العملة- أرشيفية

كتب- علاء عمران:
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 9 مليون جنيه من تجار العملة.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة قرابة 9 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.

الأجهزة الأمنية الداخلية ضبط مرتكبي جرائم الإتجار تجار العملة قطاع الأمن العام
