رمضان يقاضي زوجته أمام المحكمة: "مدمنة منوم"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "رمضان.م"، 37 سنة، بدعوى تطليق زوجته، مبررًا طلبه بأن زوجته "مدمنة على أقراص منومة ورافضة العلاج"، مؤكدًا أنه استنفد كل محاولاته لإنقاذها من هذه العادة التي سيطرت عليها منذ سنوات، دون جدوى.

يروي الزوج تفاصيل معاناته قائلاً: "اتجوزنا من 8 سنوات بعد قصة حب، وكنت فاكر إننا هنعيش حياة مستقرة وأسرة سعيدة، لكن بعد السنة الأولى لاحظت أنها تتناول أقراص منوم يوميًا، وزادت الكمية مع الوقت، حتى أصبحت غير قادرة على النوم أو حتى إتمام يومها دونها".

وأضاف: "في البداية حاولت التعامل بهدوء، ظننت أنها مضغوطة أو مكتئبة، لكن الوضع تطور، وبدأت تكون طوال الوقت نائمة أو في حالة شرود. البيت أصبح متبهدلًا، والأطفال مهملين، وكلما فتحت معها الموضوع تتعصب وتقول لي إن هذا شيء يريحها ولن تتوقف عنه".

وأوضح الزوج أنه عرض عليها الذهاب لطبيب نفسي أو مركز لعلاج الإدمان أكثر من مرة، بل وصل الأمر إلى التنسيق مع أسرتها للتدخل، لكنها رفضت تمامًا واتهاماته بأنها محاولة للسيطرة عليها، مستطردًا: "وصل بها الأمر إلى تخزين كميات كبيرة من الأقراص في أماكن مختلفة بالبيت، وإذا حاولت أخذ حتى علبة واحدة، تقوم الدنيا وتتهدد بأني لن أرى وجهها مرة أخرى".

وأشار "رمضان" إلى أن الخلافات أصبحت روتينًا يوميًا، ولم يعد يشعر بالأمان، خاصة بعد أن ضبطها أكثر من مرة في حالة فقدان وعي كامل والأطفال حولها دون رقابة، مضيفًا: "خفت على أولادي أكثر من نفسي، حسيت أن البيت أصبح خطر عليهم".

ويختتم الزوج: "حاولت الطلاق بالطرق الودية لكنها تختلق الخلافات"، لذلك لجأ إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفع دعوى طلاق للتخلص من الوضع القائم، بهدف بدء حياة جديدة والحفاظ على أولاده.

حملت الدعوى رقم 737 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

