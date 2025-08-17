الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية

كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعي بشأن الادعاء بوفاة أحد الأشخاص بأحد أقسام الشرطة بالقليوبية عقب ضبطه مجاملةً لفرد شرطة والزعم برفض القسم تحرير محضر بالواقعة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم ثانى شبر الخيمة بالقليوبية بنشوب مشاجرة لخلافات الجيرة بين طرف أول ( المذكور ) وطرف ثاني ( شخصين أخرين ) استخدم خلالها الطرف الثانى سلاح نارى " طبنجة صوت".

تم ضبط الطرفين وعرضهم على النيابة العامة التى قررت استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 15 أغسطس الجاري شعر النزيل المذكور بحالة إعياء، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ، وفى وقت لاحق ورد التقرير الطبي يفيد بوفاة المذكور نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب.

وتولت النيابة العامة التحقيق في حينه، وأن كافة الإجراءات تمت في إطار من الشرعية والقانون ودون مجاملات وأن الطرف الثاني "أقارب لأحد أفراد الشرطة لم يثبت تدخله في الواقعة "، وما زالوا قيد الحبس على ذمة التحقيقات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.