الداخلية تلقي القبض على "سيدة الزيتون": خطفت رضيع من والدته بالمستشفى

05:49 م الأحد 17 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سيدة خطفت طفل "رضيع" من والدتها حال تواجدها بأحد المستشفيات لإيهام زوجها أن أنجبت الطفل لعدم اكتمال الحمل.

تبلغ لقسم شرطة الوايلى بالقاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، باختطاف نجلها طفل سن 3 شهور بأحد المناطق بدائرة القسم .

بالفحص وبسؤال المُبلغة قررت أنه بتاريخ 15 الجارى قامت إحدى السيدات بما غافلتها واختطاف نجلها مصاب بأنيميا حادة، عقب ترك نجلها رفقتها للإستعلام عن أسعار التحاليل الخاصة به حال توقيع الكشف عليه بإحدى المستشفيات بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت القوات من إلقاء القبض مُرتكبة الواقعة تبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وخطف الطفل من والدته لعدم إكتمال حملها ورغبتها فى إيهام زوجها بإنجابها للطفل، وتبين عدم وجود ثمة إصابات بالطفل وتم تسليمه لوالدته وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

