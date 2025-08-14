اليوم محاكمة عاطلين لحيازتهما الآيس بالوايلي

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وكشفت تحقيقات نيابة الوايلي أن "م. م" عاطل، و"هـ. م" عاطل، أحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش وبندقية خرطوش".

كما أحرز المتهمان ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات وهي 21 طلقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أحرزا بقصد الاتجار كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام وميزان حساس ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.

تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغًا من الأهالي يفيد بتضررهم من شخصين يروجان للمواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن وحدة بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ وقيام عاطلين باتخاذ منطقة الوايلي مكانا لترويج مخدر الآيس لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهمين، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس والأسلحة النارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.