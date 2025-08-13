إعلان

القبض على سيدتين أجنبيتين داخل شقة دعارة في القاهرة الجديدة

06:19 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

اجنبيتين

كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، سيدتين يحملان جنسية دول أجنبية، لقيامهن بممارسة أعمال منافية للآداب العامة، بمقابل مادي دون تمييز بالقاهرة الجديدة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام سيدتين "تحملان جنسية دول أجنبية"، بإدارة مسكن إحداهن الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي دون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما وبصحبتهما أحد الأشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

