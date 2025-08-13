إعلان

بعد فيديو صادم.. ضبط لص سرق هاتف طالبة في وضح النهار بالشرقية

03:35 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

سرقة الهواتف - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب – أحمد أبو النجا:
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بسرقة هاتف محمول من فتاة بالشرقية والفرار به.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 الجاري، تلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة بلبيس بلاغًا من طالبة تتهم فيه أحد الأشخاص بخطف هاتفها المحمول من يدها أثناء سيرها برفقة إحدى صديقاتها بدائرة القسم، ثم لاذ بالهرب.
أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على الهاتف المستولى عليه.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط لص سرق هاتف الشرقية وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة