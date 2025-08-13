بعد فيديو صادم.. ضبط لص سرق هاتف طالبة في وضح النهار بالشرقية

كتب – أحمد أبو النجا:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بسرقة هاتف محمول من فتاة بالشرقية والفرار به.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 الجاري، تلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة بلبيس بلاغًا من طالبة تتهم فيه أحد الأشخاص بخطف هاتفها المحمول من يدها أثناء سيرها برفقة إحدى صديقاتها بدائرة القسم، ثم لاذ بالهرب.

أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على الهاتف المستولى عليه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.