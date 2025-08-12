"طالب منتحل صفة أنثى".. أول بيان من الداخلية عن ضبط البلوجر "ياسمين"

القاهرة - مصراوي:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على صانعة محتوى معروفة بـ"ياسمين" بمحافظة الشرقية بعدما تبين أنها رجل وليست أنثى.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء الثلاثاء إنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية) وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة أنثى والرقص بملابس خادشة للحياء ونشر مقاطع الفيديو بصورة تتنافى مع الآداب العامة على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

