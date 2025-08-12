إعلان

القبض على شخص بالقاهرة يدير ورشة تصنيع الأسلحة البيضاء غير المرخصة

12:03 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، شخصًا لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكّنت الأجهزة من ضبطه وبحوزته 24 قطعة سلاح أبيض، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع.
وبمواجهته، اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

