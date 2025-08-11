إعلان

الداخلية تعلن سبب القبض على "مونلي" صديق سوزي الأردنية

03:12 م الإثنين 11 أغسطس 2025

صانع محتوى شهرته "مونلي" صديق سوزي الأردنية،

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على صانع محتوى شهرته "مونلي" صديق سوزي الأردنية، لنشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع المحتوى لنشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تمثل خروجًا على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مونلي صديق سوزي الأردنية وزارة الداخلية صانع محتوى
