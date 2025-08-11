إعلان

شاب يروع الفتيات بكلب في الجيزة

02:40 م الإثنين 11 أغسطس 2025

المتهم



كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على شاب لاتهامه بترويع الفتيات بكلب في الجيزة.

وتابعت وحدة الرصد تداول فيديو يظهر خلاله شخص بحوزته كلب يروع الفتيات بالشارع ويعتدي عليهن بالشتم.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المتهم (شاب، 18 عامًا) وبحوزته الكلب المستخدم في الواقعة.

وأرجع المتهم سبب فعلته إلى رغبته في الاستعراض وجذب انتباه المارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

شاب يروع الفتيات بكلب الجيزة قوات الشرطة
