خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم



كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 3 أطنان من الدقيق البلدي المدعم في عدد من القضايا بمجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وتحقيق أرباح غير مشروعة.

اقرأ أيضا:

نزاع على "شقة" ينتهي بقتل مالك عقار.. والمحكمة تخفف الحكم

تنسيق المعهد الفني الصحي الشرطي 2025-2026.. شروط ومزايا الالتحاق (ذكور – إناث)

قصة ذبح "طفل المهندسين" أمام أولاد عمومته بسوبر ماركت( كواليس صادمة)