خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم

11:33 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

ضبط دقيق بلدي مدعم - ارشيفية

كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 3 أطنان من الدقيق البلدي المدعم في عدد من القضايا بمجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وتحقيق أرباح غير مشروعة.

قطاع الأمن العام شرطة التموين ضبط دقيق بلدي مدعم وزارة الداخلية
