إعلان

الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة

11:32 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

تجار العُملة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية تجار عملة النقد الأجنبي قطاع الأمن العام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن