الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

