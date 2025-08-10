سقوط غامض.. جثة أسفل عقار في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

في مشهد صادم بدد سكون الليل بمدينة السادس من أكتوبر؛ عثر الأهالي على جثة مجهولة أسفل أحد عقارات الإسكان الاجتماعي تحديدًا أمام عمارة 529 بالمجاورة 645.

بلاغ عاجل وصل إلى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، انتقلت على إثره قوة من قسم الشرطة وفريق من المباحث الجنائية لفحص مسرح الحادث.

المعاينة الأولية لرجال المباحث رجحت سقوط الضحية من مرتفع، فيما كثف ضباط البحث الجنائي تحرياتهم لكشف هوية المتوفى وملابسات الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.