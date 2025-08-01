11 مصابا في انقلاب ميكروباص أعلى دائري الوراق

كتب - محمد شعبان:

أصيب 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري بنطاق مركز الوراق شمال الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند نزلة الخلايفة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل الواقعة وتبين بالفحص أنه في أثناء سير ميكروباص من الوراق اتجاه المريوطية اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر عن الحادث سقوط 11 مصابًا نقلوا إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج وتحرر المحضر اللازم.