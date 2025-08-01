إعلان

11 مصابا في انقلاب ميكروباص أعلى دائري الوراق

04:58 م الجمعة 01 أغسطس 2025

الميكروباص المنكوب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري بنطاق مركز الوراق شمال الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند نزلة الخلايفة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل الواقعة وتبين بالفحص أنه في أثناء سير ميكروباص من الوراق اتجاه المريوطية اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر عن الحادث سقوط 11 مصابًا نقلوا إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج وتحرر المحضر اللازم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطريق الدائري انقلاب ميكروباص الوراق المريوطية المرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في قلب الهرم.. جمل يهاجم سائحة وشاب يسقط من "حنطور"

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان