ضبط 47 ألف مخالفة في 24 ساعة ويواصل حملاته المكثفة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط في الشوارع، مع تطبيق قانون ولوائح المرور بكل حسم ضد قائدي المركبات المخالفين.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 47,292 مخالفة مرورية متنوعة، جاء في مقدمتها 34,011 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و962 مخالفة لسير مركبات بدون تراخيص، إضافة إلى 608 مخالفات بسبب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

كما تم ضبط 16 دراجة نارية مخالفة، و6 مخالفات لمواقف عشوائية، إلى جانب 6 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المخالفين، وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملات المرور لضبط كل من يخالف قواعد السير، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.