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دفاع إبراهيم سعيد يسلم للنيابة فيديوهات "اقتحام طليقته" شقته ويتهمها بسرقة أوراق

05:43 م الأربعاء 30 يوليه 2025

إبراهيم سعيد

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كتب- أحمد عادل:

قدم المحامي محمد رشوان، دفاع لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، مقاطع فيديو جديدة إلى النيابة العامة، توثق ما وصفه بـ"اقتحام طليقته للمسكن أثناء فترة حبس موكله وسرقته".

وظهر في فيديوهات كاميرات المراقبة المقدمة إلى جهات التحقيق، طليقة اللاعب إبراهيم أثناء دخول المسكن المحجوز عليه بحكم من المحكمة.

وقال رشوان في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه تم الاستيلاء على أوراق ومستندات من داخل المسكن، بالإضافة إلى بعثرة محتوياتها.

وفي وقت سابق، محكمة مدني القاهرة الجديدة، قررت تأجيل نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، وذلك لإعلان ابنتيه بالحضور.

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إبراهيم سعيد النيابة فيديوهات اقتحام الشقة
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